РФ общается с США по Украине конфиденциально – Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Москва ведет контакты с Вашингтоном по украинскому урегулированию, но в неформальном и конфиденциальном формате.

Россия и Соединенные Штаты продолжают вести диалог по украинской теме, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами.

Однако, как пояснил российский министр, разговоры ведутся исключительно неформальные и конфиденциальные.

"Об этом говорил не раз (пресс-секретарь президента РФ – ред.) Дмитрий Песков. Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально"

– Сергей Лавров

Пока что конкретных шагов в этом направлении стоит ожидать не в ближайшем будущем, уточнил Лавров, так как американская сторона некоторое время была занята на другом направлении.

"Посредники, каковыми вызвались наши американские коллеги, сейчас заняты другими делами. И поскольку у них на всех направлениях внешней политики одна группа посредников, возникла определенная пауза"

– Сергей Лавров

Тем не менее, подчеркнул глава российского МИД, Москва и Вашингтон продолжают контактировать по своим каналам и проводят обмен мнениями.

РФ продолжает работать над поставленными президентом Владимиром Путиным задачами, отметил Лавров.