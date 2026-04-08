РФ общается с США по Украине конфиденциально – Лавров

Россия и Соединенные Штаты продолжают вести диалог по украинской теме, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами.
Однако, как пояснил российский министр, разговоры ведутся исключительно неформальные и конфиденциальные.
"Об этом говорил не раз (пресс-секретарь президента РФ – ред.) Дмитрий Песков. Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально"
– Сергей Лавров
Пока что конкретных шагов в этом направлении стоит ожидать не в ближайшем будущем, уточнил Лавров, так как американская сторона некоторое время была занята на другом направлении.
"Посредники, каковыми вызвались наши американские коллеги, сейчас заняты другими делами. И поскольку у них на всех направлениях внешней политики одна группа посредников, возникла определенная пауза"
– Сергей Лавров
Тем не менее, подчеркнул глава российского МИД, Москва и Вашингтон продолжают контактировать по своим каналам и проводят обмен мнениями.
РФ продолжает работать над поставленными президентом Владимиром Путиным задачами, отметил Лавров.