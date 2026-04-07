РФ ждет возобновления украинского урегулирования – Песков

В Кремле заявили о том, что ожидают возобновления трехсторонних встреч по урегулированию украинского кризиса после того, как у американской стороны "появится больше времени".

Москва ожидает возобновления консультаций по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Он отметил, что РФ надеется на то, что у представителей американской делегации будет больше времени и возможностей вести диалог на этом направлении по причине достижения перемирия с Ираном.

"Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского президента вновь подчеркнул, что Кремль всецело выступает за дальнейшее развитие переговорного процесса.

Тем не менее, уточнил Песков, два переговорных процесса – по Украине и по Ирану – связаны лишь опосредованно.

"В целом это не совсем взаимосвязанные процессы. Они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами"

– Дмитрий Песков

Напомним, переговорный процесс между Москвой, Вашингтоном и Киевом проходил в трех этапах в Абу-Даби и в Женеве. Вопрос о проведении очередного раунда трехсторонней встречи был отложен на некоторое время причине кризиса на Ближнем Востоке.