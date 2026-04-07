Кремль приветствовал перемирие Ирана и США

В Кремле приветствуют заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном и надеются, что стороны в скором времени сядут за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Россия положительно воспринимает решение США и Ирана заключить соглашение о прекращении огня, такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с представителями СМИ.

Он подчеркнул, что в Кремле приветствуют то, что стороны сделали свой выбор в пользу переговоров, а не дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

"На фоне вчерашних, достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля отметил, что Москва считает очень важным то, что в итоге были сохранены жизненно важная инфраструктура и мирные объекты Ирана.

Также Песков напомнил, что Россия с первого дня конфликта призывала стороны перейти к дипломатическому урегулированию.

"Я хочу напомнить, что мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода этой эскалации в мирное русло, скорейшего перевода на трек политико-дипломатических контактов, переговоров"

– Дмитрий Песков

Теперь Москва надеется на прямые контакты иранской и американской делегаций, сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что только обдуманный диалог может привести к установлению мира.

"И каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров"

– Дмитрий Песков

России нужен мир на Ближнем Востоке

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что России ни в коем случае не была выгодна иранская война, и Москва изначально выступала за немедленное прекращение боевых действий.

"У России исключительно мирная повестка дня в отношении Ближнего Востока, и любые войны в этом регионе только создают проблемы нам. Мы хотели бы продолжать заниматься торговлей со странами Ближнего Востока, что намного труднее в условиях войны", - прежде всего сказал он.

"Неспроста по-русски этот регион называется "Ближний Восток" (к примеру, в английском языке его название – "Средний Восток"), ведь это наше ближайшее окружение. У нас были планы серьезного увеличения торговли. В пятницу мы проводим совещание о том, как наладить сотрудничество со странами Ближнего Востока в научно-технической сфере. Но когда идет война, как можно все это осуществлять? А для нас это очень важно", - отметил Андрей Бакланов.

Из России традиционно наибольшее количество машин и оборудования шло именно на Ближний Восток. Мы заинтересованы не только в строительстве АЭС в регионе, как в Турции и Египте, но и в других направлениях сотрудничества. Поэтому Россия безусловно отстаивала скорейшее прекращение военных действий и разрабатывала предложения по региональной системе безопасности с элементами мониторинга. Этим и нужно заниматься на Ближнем Востоке, а не воевать", - призвал дипломат.

"Пока не ясно, как будет осуществляться соглашение о перемирии, стороны еще в самом начале восстановления переговорного процесса. Американцы несколько раз уже обманывали, в чем их неоднократно упрекали иранцы, начинали переговорный процесс, потом бросали и начинали бить по Ирану. Посмотрим, как сейчас будет развиваться диалог", - добавил профессор ВШЭ.

"Со своей стороны Россия готова оказать любую помощь в мирных переговорах. Функции посредника, работающего над тем. чтобы посадить стороны за стол переговоров, выполняет Пакистан, но Москва тоже будет участвовать, если это потребуется. Также мы готовы совместить наши концепции по Ормузской мирной инициативе. Она была представлена еще четыре года назад, и сейчас ее можно переделать. Россия готова составить совместный план действий и приступить к его реализации", - заключил Андрей Бакланов.