США ожидают конструктивного диалога с Ираном – Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтон настроен на конструктивные и честные переговоры с Тегераном.

Американская сторона рассчитывает на конструктивные переговоры с представителями Ирана, такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии завтрашней встречи в Исламабаде.

"Мы ждем переговоров. Я думаю, они будут конструктивными"

– Джей Ди Вэнс

Он отметил, что США ожидают честности от иранцев и "протянут им руку в случае, если они готовы вести диалог добросовестно".

"Как заявил президент США (Дональд Трамп – ред.), если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, конечно, готовы протянуть им руку. Если они попытаются нас обмануть, то увидят, что переговорная группа не уступит"

– Джей Ди Вэнс

Также вице-президент подчеркнул, что едет в столицу Пакистана с четкими указаниями от главы США Дональда Трампа.

Напомним, на ирано-американских переговорах в Исламабаде Вашингтон представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.