Вестник Кавказа

Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Состоялся телефонный разговор президента России с руководителем Чечни и главой МЧС о поддержке республики в условиях аномальных осадков.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой МЧС Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков уточнил, что главной темой обсуждения стало оказание помощи Чечне на фоне сильных ливней.

В ходе беседы участники детально рассмотрели шаги по ликвидации последствий подтоплений в регионе и вопросы поддержки жителей Чеченской Республики, чьи дома пострадали от стихии.

Напомним, в настоящее время в Чечне и Дагестане устраняют последствия аномальных осадков. Затяжные дожди привели к выходу рек из берегов, затоплению дорог и повреждению жилых участков.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
490 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.