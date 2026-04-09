Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне

Состоялся телефонный разговор президента России с руководителем Чечни и главой МЧС о поддержке республики в условиях аномальных осадков.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой МЧС Александром Куренковым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков уточнил, что главной темой обсуждения стало оказание помощи Чечне на фоне сильных ливней.
В ходе беседы участники детально рассмотрели шаги по ликвидации последствий подтоплений в регионе и вопросы поддержки жителей Чеченской Республики, чьи дома пострадали от стихии.
Напомним, в настоящее время в Чечне и Дагестане устраняют последствия аномальных осадков. Затяжные дожди привели к выходу рек из берегов, затоплению дорог и повреждению жилых участков.