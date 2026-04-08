Глава МЧС прилетел в Чечню

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Чеченскую Республику для ликвидации последствий паводков. В аэропорту Грозного его встретили председатель правительства Чечни и начальник ГУ МЧС России по республике.

Глава МЧС РФ Александр Куренков прилетел в чеченскую столицу для оценки ситуации в регионе, пострадавшего от паводков, сообщают СМИ.

В аэропорту его встретили председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник ГУ МЧС России по республике Алихан Цакаев.

Глава ведомства посетит наиболее пострадавшие районы, чтобы оценить обстановку и масштабы последствий стихии непосредственно на месте событий.

Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что в результате наводнения были повреждены почти 440 участков дорог и около 50 мостов, подтоплены почти 4,4 тыс домовладений.

Накануне стихийное бедствие в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального характера.