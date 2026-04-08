Режим ЧС федерального характера объявили в Дагестане и Чечне

Глава МЧС РФ сообщил о повышении уровня ЧС в Чечне и Дагестане из-за ситуации с паводками. Ранее обстановка в обеих республиках была признана ЧС регионального характера.

В Дагестане и Чечне из-за паводков повысили уровень чрезвычайной ситуации до федерального. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков, выступая 9 апреля на заседании в Махачкале.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных нами докладов, принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования"

– глава ведомства

Правительство уже завершило формирование отдельной комиссии по ликвидации последствий под его руководством. В состав данной комиссии вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших республик.

Напомним, в конце марта и 5 апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, что привело к подтоплению домов в городах и селах. Из-за разгула стихии возникли перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались свыше 500 тысяч человек. В Дербентском районе, где в минувшие выходные произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, пришлось эвакуировать более 4 тысяч местных жителей. В горах сошли лавины и сели. В результате непогоды погибли шесть человек, трое из которых – дети.