Трамп объявил о разминировании Ормузского пролива

США своими силами очистят Ормузский пролив от плавающих в его водах морских мин, объявил американский лидер Дональд Трамп, обращаясь к Китаю и своим союзникам в Европе и Азии.

Президент США Дональд Трамп через соцсети сообщил о начале ликвидации американскими саперами морских мин в Ормузском проливе. Он пояснил, что таким образом будет организована безопасность выхода кораблей из Персидского залива в открытое море.

Американский лидер подчеркнул, что морские мины представляют сейчас главную опасность для прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, ранее ВМФ США уничтожили три десятка принадлежащих Корпусу стражей Исламской революции минных катеров.

Трамп подчеркнул, что таким образом американские войска оказывают услугу всем зависящим от поставок нефти и СПГ из Персидского залива государствам. Среди таковых президент США назвал КНР и ряд американских союзников – Германию, Францию, Республику Корея и Японию.

Также он не преминул обвинить эти государства в том, что они сами не захотели разминировать Ормузский пролив. Президент США предположил, что им не хватило храбрости либо политической воли сделать это.