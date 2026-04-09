Армия Ирана отказывается уступать контроль над Ормузским проливом

Как сообщают СМИ, вооруженные силы Ирана заявили о намерении сохранить контроль над Ормузским проливом. Военные также подчеркнули полную боеготовность перед предстоящими переговорами с США.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана "Хазрат Хатам аль-Анбия", заявил о решении государства не отказываться от своих законных прав на управление Ормузским проливом. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Иранские военные планируют вывести управление Ормузским проливом на новый уровень и сохранить за собой инициативу над его контролем. В заявлении отмечается полная боеспособность армии Ирана и готовность незамедлительно ответить на любые военные угрозы.

На предстоящих выходных в Пакистане пройдут переговоры делегаций Ирана и США. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток рассчитывает понять перспективы достижения соглашения с иранской стороной.

При этом американский лидер пригрозил применением вооруженных сил в случае провала диалога. Дональд Трамп подчеркнул начало загрузки кораблей США самым современным оружием для возможного удара.