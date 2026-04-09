Трамп заявил об обещании Ирана отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в личных контактах обещает отказаться от всего ядерного оружия. Об этом глава государства сообщил в интервью газете The New York Post.

Как утверждает Дональд Трамп, публично руководство Ирана продолжает говорить о праве на обогащение урана. Американский лидер обратил внимание на противоречивость этих действий и добавил, что не уверен в правдивости заявлений другой стороны.

"В лицо нам они говорят, что избавляются от всего ядерного оружия, все ликвидируется. А потом выходят к прессе и заявляют: "Нет, мы хотели бы обогащать". Так что посмотрим"

- Дональд Трамп

​По данным издания, 10 апреля в Исламабаде пройдут прямые переговоры представителей США и Ирана. Вашингтон планирует требовать передачи около 450 кг высокообогащенного урана, окончательного открытия Ормузского пролива для международного судоходства, прекращения поддержки региональных группировок и сворачивания баллистической ракетной программы. Иран в свою очередь добивается снятия американских санкций.

​Ранее 7 апреля Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Вашингтон рассматривает предложения Тегерана из 10 пунктов как основу для дальнейших переговоров. Решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране согласились прекратить атаки, если по государству не будут наноситься удары. Предстоящая встреча организована при посредничестве главы правительства Пакистана Шахбаза Шарифа.