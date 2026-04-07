Мирзиеев проведет в Бухаре встречу с Токаевым

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня вылетел в Бухару, куда уже завтра с рабочим визитом прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: главы двух стран проведут переговоры на высшем уровне.

Ожидается, что главной темой в повестке предстоящей встречи станет укрепление узбекско-казахстанских отношений, направленное на укрепление дружбы, стратегического партнерства и союзничества. Также лидеры двух стран обсудят развитие политического диалога, расширение межпарламентских, межправительственных и межрегиональных связей, говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

Еще одним немаловажным пунктом переговоров станет рост товарооборота, углубление промышленной кооперации и реализация совместных проектов в транспорте, энергетике и водоснабжении и экологии. Также лидеры двух стран обсудят развитие культурно-гуманитарного сотрудничества.

Не обойдется без обсуждения актуальных вопросов международной и региональной повестки.

Бухара выбрана местом встречи глав двух государств не случайно: для президентов двух стран подготовлена совместная программа, которая включает посещение ими исторических памятников, ознакомление с работой промышленных предприятий знакомство с производимой ими продукцией.