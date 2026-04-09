Замглавы МИД РФ встретился с послом Израиля

Заместитель министра иностранных дел России провел встречу с послом Израиля в Москве и обсудил с ним ситуацию в регионе Ближнего Востока, а также актуальные вопросы международной повестки.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа, сообщила пресс-служба российского МИД.

Стороны обсудили все еще напряженную ситуацию в регионе Ближнего востока, уточнили в ведомстве.

Особое внимание было уделено текущей международной повестке, а также некоторым аспектам российско-израильских отношений.

"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в Ближневосточном регионе. Рассмотрены также некоторые вопросы двусторонних российско-израильских отношений"

– пресс-служба МИД РФ

Встреча состоялась по инициативе израильской стороны, отметила пресс-служба.

