Израиль хочет "через силу" добиться мирных соглашений с арабскими странами

Премьер Израиля сообщил об отсутствии перемирия в Ливане. Он добавил, что еврейское государство продолжает атаковать "Хезболлу".

Израиль собирается добиваться мирных соглашений с арабскими странами "через силу". Такое заявление сделал в преддверии переговоров с Ливаном премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я уже заключил четыре мирных соглашения с арабскими странами, и я намерен заключить еще - настоящий мир, мир через силу"

– израильский премьер

Нетаньяху также обратил внимание на стойкость местных жителей, которые регулярно сталкиваются с обстрелами с ливанской территории. Он добавил, что Израиль намерен продолжать наносить удары по отрядам движения "Хезболла".

"Хочу проинформировать вас: перемирия в Ливане нет. Мы продолжаем наносить удары по "Хезболла" со всей мощью и не остановимся, пока не вернем вам безопасность"

– Биньямин Нетаньяху

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





