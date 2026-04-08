Израиль хочет "через силу" добиться мирных соглашений с арабскими странами

Израиль собирается добиваться мирных соглашений с арабскими странами "через силу". Такое заявление сделал в преддверии переговоров с Ливаном премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Я уже заключил четыре мирных соглашения с арабскими странами, и я намерен заключить еще - настоящий мир, мир через силу"
– израильский премьер
Нетаньяху также обратил внимание на стойкость местных жителей, которые регулярно сталкиваются с обстрелами с ливанской территории. Он добавил, что Израиль намерен продолжать наносить удары по отрядам движения "Хезболла".
"Хочу проинформировать вас: перемирия в Ливане нет. Мы продолжаем наносить удары по "Хезболла" со всей мощью и не остановимся, пока не вернем вам безопасность"
– Биньямин Нетаньяху