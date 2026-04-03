Израиль готов начать переговоры с Ливаном для разоружения "Хезболлы"

В Израиле собираются провести прямые переговоры с Ливаном. Их цель – добиться разоружения группировки "Хезболла".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал поручение кабинету министров страны вступить в прямые переговоры с Ливаном ради разоружения движения "Хезболла". Об этом поведали 9 апреля в пресс-службе израильского премьера.

"В связи с неоднократными обращениями Ливана о начале прямых переговоров с Израилем, вчера на заседании кабинета министров я распорядился в кратчайшие сроки начать прямой переговорный процесс с Ливаном"

– Биньямин Нетаньяху

Он подчеркнул, что переговоры будет сосредоточены не только на разоружении "Хезболлы", но и на урегулировании отношений с Ливаном.

Накануне в Армии обороны Израиля сообщили, что еврейское государство продолжит наносить удары по объектам "Хезболлы", несмотря на договоренность о прекращении огня с Ираном.