ЦАХАЛ решил оставить попытки разоружить "Хезболлу" – СМИ

Израильские СМИ пишут о бесперспективности попыток еврейского государства разоружить "Хезболлу". Израиль не сможет добиться этого без вторжения в Ливан, отмечают источники.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила на данном этапе отказаться от попыток полностью разоружить ливанскую группировку "Хезболла". Об этом сообщили источники.

По данным газеты Jerusalem Post, в ЦАХАЛ пришли к выводу, что без полномасштабного вторжения в Ливан эти попытки бесперспективны.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что ее цель по разоружению "Хезболлах" в Ливане является нереалистичной, так как для этого армии пришлось бы начать полномасштабное вторжение в Ливан, что пока не планируется"

– Jerusalem Post

Издание отмечает, что израильские военные в течение семи дней установят контроль над территорией в 8–10 км от границы Израиля с Ливаном.

Уточняется, что этот шаг позволит ограничить возможность "Хезболлы" по запуску ракет в сторону Израиля. Кроме того, увеличится предупреждения для жителей севера страны о ракетных ударах из Ливана.