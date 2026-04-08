Минтуризм Ирана оценил военный ущерб памятникам истории

Почти 150 памятников истории Ирана были повреждены в ходе 39 дней боевых действий США и Израиля на иранской территории – об этом сегодня рассказал глава Минтуризма Исламской Республики Реза Салехи-Амири.
Министр уточнил, что эксперты ведомства оценивают суммарный ущерб этим объектам в размере почти $58 млн.
Реза Салехи-Амири обратил внимание, что памятники иранской истории подверглись нападениям американских и израильских войск в 20 из 31 провинции Исламской Республики.
При этом почти половина таких пострадавших объектов – 63 единицы – расположены в Тегеране, подвергавшемся на протяжении иранской войны наиболее интенсивным ракетным обстрелам.
Еще 23 исторических памятника понесли ущерб в Исфахане. 12 единиц пострадали в Курдистане, в остальных 17 провинциях были частично или полностью разрушены по 1-3 объекта истории Ирана.