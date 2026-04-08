Дорога к Верхнему Ларсу закрыта в Грузии

Горная дорога Мцхета-Степанцминда-Ларс на территории Грузии, ведущая к границе с Россией, снова закрыта для всех видов транспорта.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), расположенная в Грузии, сегодня не работает, причем для всего автотранспорта.

Таким образом, добраться до границы с Россией из Грузии пока невозможно.

Уточняется, что запрет на движение действует на участке Гудаури-Коби. Причина – большая лавиноопасность.

Стоит отметить, что по отрезку от Млеты до Гудаури транспорт может перемещаться беспрепятственно.