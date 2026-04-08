Верхний Ларс снова открыт для всех видов транспорта

Дорога к границе России и Грузии вновь открыта как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Проезд фур через Верхний Ларс был запрещен около суток.

Возобновлено движение всех видов автотранспорта через пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии, сообщает вечером 9 апреля Федеральная таможенная служба России.

Проезд по Военно-Грузинской дороге был приостановлен вечером 8 апреля в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда.

Днем 9 апреля дорога открылась для автобусов и легковых автомобилей, к вечеру разрешили также проезд большегрузов.

Грузинская сторона также сообщает об открытии дороги к Верхнему Ларсу: на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение транспорта осуществляется беспрепятственно, на последнем проезд возможен только через лавинозащитные тоннели.