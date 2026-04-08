Верхний Ларс открыт для легковых авто и автобусов

В Северной Осетии разрешили движение легковых автомобилей в направлении Верхнего Ларса. Для большегрузного транспорта дорога к границе РФ и Грузии остается закрытой.

Пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии на границе с Грузией возобновил работу для легкового транспорта и автобусов, сообщили в Федеральной таможенной службе России.

"Проезд по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ — Ларс разрешен в обоих направлениях благодаря расчистке трассы. При этом ограничения для большегрузного транспорта пока сохраняются "

— ФТС России

Напомним, проезд для всех видов транспорта закрыли вечером 8 апреля из-за опасных условий на дороге. Такое решение в МЧС Северной Осетии приняли с учетом рекомендаций грузинской пограничной полиции.