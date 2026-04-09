США гарантировали безопасность Ливану до переговоров – СМИ

Соединенные Штаты гарантируют безопасность Ливана до проведения переговоров с Израилем, которые должны состоятся через три дня в Вашингтоне, информирует телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Согласно информации, американцы "гарантировали защиту Бейрута от авиаударов до вторника".

Как сообщают источники, переговоры Ливана и Израиля пройдут на уровне послов.

На этом этапе стороны ставят перед собой цель "закрепление режима прекращения огня в качестве первого шага для начала переговоров", сообщает телеканал.

Напомним, ранее стало известно о том, что Берут и Тель-Авив обсудят вывод израильских войск с территории границы.