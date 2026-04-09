Вестник Кавказа

В Вашингтоне пройдут переговоры послов Ливана и Израиля о прекращении огня

Человек с портфелем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломаты Израиля и Ливана проведут 14 апреля в Вашингтоне первые очные переговоры о прекращении огня. Встреча пройдет в здании Госдепартамента США.

Послы Ливана и Израиля в США договорились провести во вторник 14 апреля официальные переговоры для достижения перемирия. Об этом сообщила канцелярия ливанского президента.
​Первый контакт между сторонами состоялся в Вашингтоне при участии американских посредников. Предстоящая очная встреча пройдет в здании Государственного департамента. Израильские средства массовой информации также подтверждают начало переговорного процесса между государствами.

​"По поручению президента Ауна был проведен первый между послами Ливана и Израиля в Вашингтоне телефонный разговор. В ходе разговора они договорились провести первую встречу в следующий вторник в штаб-квартире Госдепартамента США"

- заявление

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Израиль согласился ограничить удары по Ливану в рамках усилий по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
955 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.