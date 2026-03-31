США готовы продлить отмену санкций для российской нефти - СМИ

Власти США намерены уже сегодня продлить приостановку санкций против российской нефти и нефтепродуктов, чтобы удержать мировые цены на углеводороды, пишет Reuters.

США после блокировки Ираном Ормузского пролива оказались в довольно сложной ситуации, в связи с чем администрация президента США Дональда Трампа уже сегодня может продлить отмену своих санкций, чтобы разрешить странам и дальше покупать российскую нефть и нефтепродукты, сообщили источники Reuters.

Задача Вашингтона – удержать контроль над мировыми ценами на энергоносители после начала войны США и Израиля с Ираном, пояснили авторы публикации.

Накануне стало известно, что, вопреки ожиданиям, нефтяные рынки фактически не отреагировали на сообщения о перемирии и предстоящих переговорах между США и Ираном. Более того – они пока неуверенно, но устремились в рост. Так, фьючерсы на американскую эталонную нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 2,6% до $96,89 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent, являющуюся мировым эталоном, выросли на 2,1% до $96,75 за баррель

Напомним, ранее мы писали о том, что в Вашингтоне решили разрешить продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры к 12 марта. Планировалось, что послабление в санкциях будет действовать месяц, до 11 апреля, и не будет распространяться на сделки с Ираном

Тогда глава Минфина США Скотт Бессент заявил: этот шаг направлен на укрепление стабильности на мировых энергетических рынках, она позволит снизить нефтяные цены путем наращивания предложения. Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп "принимает решительные меры для обеспечения стабильности на мировых рынках энергоносителей и работает над тем, чтобы сохранить цены на низком уровне".