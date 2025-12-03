Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с новой главой миссии ЕС в Армении

Сегодня прошла встреча секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с недавно назначенной главой миссии Европейского союза в Армении Сату Койву, такое сообщение распространила пресс-служба СБ РА.

Армен Григорян поздравил Сату Койву со вступлением в должность, а также пожелал ей успехов в деятельности на новом посту.

Кроме того, секретарь Совбеза Армении поблагодарил за работу, выполненную миссией ЕС в Армении, обратил внимание на готовность Армении к продолжению плодотворного сотрудничества.

В свою очередь Сату Койву выразила благодарность за теплый прием. Дипломат заверила, что использует свой опыт и знания для дальнейшего увеличения эффективности миссии.