Названа возможная причина смертельного взрыва во Владикавказе

Трагедия во Владикавказе, где в результате взрыва и пожара на складе пиротехники есть жертвы и раненые, возможно, стала следствием нарушения правил безопасности, сообщил представитель экстренных служб.

"В качестве одной из версий взрыва на складе с пиротехникой рассматривается нарушение правил обращения с открытым огнем"

– сотрудник экстренных служб

По последней информации, жертвами ЧП стали два человека. Их тела были извлечены из-под завалов, передает РИА Новости.

Кроме того, в результате взрыва пострадали 14 человек. Двое из них дети, причем одному всего год.