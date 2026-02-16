Взрыв произошел на складе во Владикавказе – есть раненые

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупное ЧП случилось сегодня утром во Владикавказе. На складе прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате пострадали десять человек.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу утром во Владикавказе, сообщает МЧС Северной Осетии.

В ведомстве рассказали, что на складе прогремел взрыв, после которого началось возгорание.

В результате, как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, пострадали 11 человек: десять взрослых и один ребенок. В Минздраве республики уточнили, что он находится в стабильном состоянии. Из взрослых состояние четверых оценивается как крайне тяжелое. 

По данным регионального СУ СКР, взрыв случился в помещении, где хранилась пиротехника.

В ведомстве уточнили, что уже расследуют произошедшее.

"Следственными органами СК России проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего"

– СУ СКР по Северной Осетии

965 просмотров

Вам может быть интересно

