Взрыв произошел на складе во Владикавказе – есть раненые

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу утром во Владикавказе, сообщает МЧС Северной Осетии.
В ведомстве рассказали, что на складе прогремел взрыв, после которого началось возгорание.
В результате, как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, пострадали 11 человек: десять взрослых и один ребенок. В Минздраве республики уточнили, что он находится в стабильном состоянии. Из взрослых состояние четверых оценивается как крайне тяжелое.
По данным регионального СУ СКР, взрыв случился в помещении, где хранилась пиротехника.
В ведомстве уточнили, что уже расследуют произошедшее.
"Следственными органами СК России проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего"
– СУ СКР по Северной Осетии