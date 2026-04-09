Производителей пиротехники и собственника помещений задержали во Владикавказе

Производителей пиротехники и собственника коммерческих помещений задержали по делу о взрыве во Владикавказе, сообщили в СУ СК по Северной Осетии.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны по ст. 91 УПК РФ.

"Следственными органами СУ СК России по РСО-Алания в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ задержаны собственник коммерческих помещений и организаторы производства пиротехнических изделий"

– СУ СК по Северной Осетии

Следствие намерено подать ходатайство об их заключении под стражу, уточнили в Следственном комитете

В рамках расследования уголовного дела будет сформирована документация о назначении судебных экспертиз.

Напомним, накануне во Владикавказе произошел взрыв на перотехническом складе, в результате которого были ранены 15 человек, 2 человека погибли.