Казахстан и РФ нарастили оборот сельхозпродукции в 1,5 раза

Министр сельского хозяйства Казахстана сообщил о значительном росте объемов поставок аграрных товаров за рубеж по итогам первого месяца 2026 года. При этом товарооборот сельхозпродукции между Россией и Казахстаном вырос в 1,5 раза.

Глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал об увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции Казахстана. Об этом руководитель ведомства заявил во время встречи с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут.

​Айдарбек Сапаров подчеркнул, что поставки казахстанских товаров в январе 2026 года показывают рост на 17,8%.

При этом общий объем торговли агропродукцией повысился на 6,6%.

​Во время встречи делегации России и Казахстана отметили рост оборота сельскохозяйственных товаров между государствами в 1,5 за прошедшие 5 лет. Финансовые показатели увеличились с $2,9 млрд в 2021 году до $4,4 млрд по итогам 2025 года.

​Министр сельского хозяйства России и глава Минсельхоза Казахстана также обсудили развитие экспорта казахстанской агропродукции на российский рынок и эпизоотическую ситуацию.

Дополнительно на переговорах поднимались темы совместной борьбы с саранчовыми вредителями, снятия ограничений по животноводческой продукции и наблюдения за численностью сайгаков.