Исторические здания Майкопа обретут новую жизнь

Восстановлением и реставрацией исторических зданий в столице Адыгеи Майкопе будут заниматься частные инвесторы, сообщил на совещании с кабинетом министров республики глава региона Мурат Кумпилов.

"У нас есть ряд объектов, которые являются памятниками архитектуры - это здание Дома офицеров, Дом купца Терзиева, здание редакций республиканских газет и другие, будем с привлечением частных инвесторов восстанавливать исторический облик старинных объектов"

- Мурат Кумпилов

Основной упор в работе будет сделан на развитии туристического потенциала Майкопа, а сами отреставрированные здания станут реальным украшением столицы и дополнительным центром притяжения для путешественников, уверен глава региона, передает ТАСС.

Кумпилов уже дал поручение мэрии Майкопа оценить состояние и других частных домов, которые построены в старые времена и также могут быть восстановлены и использованы в качестве гостевых домов, а таких в столице немало – более 40.

Всего в Адыгее насчитывается 4,4 тыс объектов культурного наследия, которые неизменно привлекают к себе туристов из России и ближнего и дальнего зарубежья – все они находятся на контроле властей, рассказал начальник республиканского управления по охране и использованию объектов культурного наследия Рустем Ципинов.