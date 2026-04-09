В МИД РФ указали на важность мирного подхода к переговорам в Пакистане

Министерство иностранных дел России призвало участников анонсированных переговоров между США и Ираном в Пакистане избегать любых действий ради сохранения шанса на мирное урегулирование.

"Сегодня открывается возможность урегулирования сложной ситуации в зоне Персидского залива. Большинство стран мира поддерживает этот процесс и рассчитывает на успех переговоров между США и Ираном"

- МИД

​Россия выразила готовность тесно взаимодействовать с партнерами для содействия конструктивным мирным усилиям.

"Призываем всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс "

– МИД РФ

Министерство подтверждает актуальность российской инициативы по созданию концепции безопасности в зоне Персидского залива. Этот шаг подразумевает налаживание диалога между арабскими странами и Ираном при помощи внешних участников.

​По данным агентства Bloomberg вечером 10 апреля в Исламабад прибудет иранская делегация. Предварительно сообщается об участии главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и председателя парламента Мохаммада Багера Галибафа. Иран пока не подтвердил точный состав переговорной команды.

Напомним, на ирано-американских переговорах в Исламабаде Вашингтон представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер.