Галузин встретился с послом Армении

Заместитель министра иностранных дел России провел встречу с послом Армении в Москве и обсудил с ним выполнение договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Галузин принял посла Армении в Москве Гургена Арсеняна, сообщила пресс-служба российского МИД.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и армянского премьер-министра Никола Пашиняна, которые состоялись 1 апреля, уточнили в ведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений в свете итогов недавних переговоров в Москве между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Подчеркнута важность активной совместной работы по выполнению достигнутых на высшем уровне договоренностей"

– пресс-служба МИД РФ

Особое внимание было уделено текущей международной повестке, а также некоторым аспектам региональной проблематики в контексте партнерства Москвы и Еревана в сфере транспорта, торговли и культурно-гуманитарной области.

Сообщается, что Галузин и Арсенян также обсудили деятельность Платформы регионального сотрудничества "3+3".

Встреча прошла в благоприятной и дружественной атмосфере, отметила пресс-служба.