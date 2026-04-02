Разговор Путина и Пашиняна был откровенным и полезным – Кремль

Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна в Москве на этой неделе. Разговор лидеров получился откровенным, сообщил он.

Между президентом РФ Владимиром Путиным и армянским премьер-министром Николом Пашиняном 1 апреля состоялся откровенный и полезный диалог, поведал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Прежде всего представитель Кремля напомнил, что ориентиры Армении находятся в фокусе повышенного интереса России.

"Армения - это близкая нам страна, с которой нас объединяют глубокие исторические корни. Огромная армянская диаспора, которая живет у нас, свыше 2 млн человек. Поэтому те ориентиры, которые выбирает для себя армянское руководство, - это предмет нашего повышенного интереса"

– Дмитрий Песков

Он рассказал о состоявшейся 1 апреля встрече Путина и Пашиняна, прошедшей в закрытом формате.

"Общение было откровенное, полезное, необходимое. Стороны довели друг до друга свои позиции, особенно в контексте и выборов, которые предстоят в Армении, в контексте основных вопросов торгово-экономического сотрудничества, которые на повестке дня"

– Дмитрий Песков