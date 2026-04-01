Между Новороссийском и Анкарой запущен сервис доставки Fesco

Компания Fesco начала возить грузы между Анкарой и Новороссийском. Используются железнодорожные и морские маршруты.

Новый сервис по доставке грузов между Анкарой и Новороссийском запущен компанией Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом").

Согласно сообщению Fesco, стартовали интермодальные контейнерные перевозки между Анкарой и Новороссийском через порт Гебзе в Коджаэли. Из турецкой столицы грузы отправляются по железной дороге в составе контейнерных поездов, время в пути – 1-2 дня. Затем в порту Гебзе контейнеры перегружаются на судно регулярной морской линии Fesco Turkey Black Sea. Порядка трех суток занимает морская перевозка груза в порт Новороссийск.

Отправка грузов осуществляется раз в неделю. Таким же образом транспортируются грузы из РФ в центральную Турцию.

В компании отметили, что интермодальные перевозки призваны расширить присутствие Fesco в Турции.