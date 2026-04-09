От наводнений в Чечне пострадали тысячи домов

Только в двух районах Чечни дожди нанесли серьезный урон 2650 частным домовладениям, более 700 из них не пригодны для проживания, сообщил сегодня председатель правительства региона Магомед Даудов.

Власти Чечни частично подсчитали ущерб, нанесенный стихией: только в высокогорном Ножай-Юртовском районе от дождей пострадали около 700 частных домовладений, 397 из них разрушены сошедшими с гор оползнями, сообщил сегодня на совещании в Грозном председатель правительства региона Магомед Даудов.

"По Ножай-Юртовскому району всего пострадало 698 домов, из них в результате оползней разрушено 397. Повреждено 19 социально значимых объектов. Проведена эвакуация населения из 16 населенных пунктов"

- Магомед Даудов

Не лучше ситуация и в Гудермесском районе республики: здесь дожди повредили 1 950 домов, 80 из которых не пригодны для проживания. Затоплены еще 1 870 домовладений, и тоже повреждены 11 социально значимых объектов. Проведена эвакуация населения из поселка Кундухово и села Брагуны, передает ТАСС.

В целом по республике от ливней и последовавших за ними подтоплений и оползней пострадали 12 муниципальных образований – последствия стихии сказались на более чем 4 тыс домовладений и придворовых территорий, серьезно повреждены 90 социально значимых объектов, в том числе 44 школы, 36 объектов здравоохранения, 6 учреждений культуры и 4 объекта соцзащиты населения, отметил Магомед Даудов.

Напомним, ранее мы писали: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что в результате наводнения были повреждены почти 440 участков дорог и около 50 мостов, подтоплены почти 4,4 тыс домовладений, накануне стихийное бедствие в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального характера. Сегодня в Грозный прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, он проведет оценк ситуации в регионе, пострадавшем от паводков.