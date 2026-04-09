От наводнений в Чечне пострадали тысячи домов

Власти Чечни частично подсчитали ущерб, нанесенный стихией: только в высокогорном Ножай-Юртовском районе от дождей пострадали около 700 частных домовладений, 397 из них разрушены сошедшими с гор оползнями, сообщил сегодня на совещании в Грозном председатель правительства региона Магомед Даудов.
"По Ножай-Юртовскому району всего пострадало 698 домов, из них в результате оползней разрушено 397. Повреждено 19 социально значимых объектов. Проведена эвакуация населения из 16 населенных пунктов"
- Магомед Даудов
Не лучше ситуация и в Гудермесском районе республики: здесь дожди повредили 1 950 домов, 80 из которых не пригодны для проживания. Затоплены еще 1 870 домовладений, и тоже повреждены 11 социально значимых объектов. Проведена эвакуация населения из поселка Кундухово и села Брагуны, передает ТАСС.
В целом по республике от ливней и последовавших за ними подтоплений и оползней пострадали 12 муниципальных образований – последствия стихии сказались на более чем 4 тыс домовладений и придворовых территорий, серьезно повреждены 90 социально значимых объектов, в том числе 44 школы, 36 объектов здравоохранения, 6 учреждений культуры и 4 объекта соцзащиты населения, отметил Магомед Даудов.
Напомним, ранее мы писали: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что в результате наводнения были повреждены почти 440 участков дорог и около 50 мостов, подтоплены почти 4,4 тыс домовладений, накануне стихийное бедствие в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального характера. Сегодня в Грозный прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, он проведет оценк ситуации в регионе, пострадавшем от паводков.