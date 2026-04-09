В Турции заявили, что НАТО не обязан разблокировать Ормузский пролив

Глава турецкого торгового ведомства заявил о том, что НАТО в праве не оказывать помощь США и Израилю помощь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе.

Страны-участницы Североатлантического альянса имеют право отказать Соединенным Штатам в помощи открыть Ормузский пролив и обеспечить безопасность прохода судов по его территории, такое заявление сделал министр торговли Турции Омер Болат в интервью телеканалу Euronews.

Он подчеркнул, что пока никаких признаков того, что НАТО выразит согласие на требования президента США Дональда Трампа, нет.

"Страны Североатлантического альянса, по-видимому, предпочли сохранять молчание на фоне крайне важного конфликта вокруг Ирана, поскольку никто не консультировался с членами НАТО по вопросу о том, следует ли нападать на Иран или нет"

– Омер Болат

Министр отметил, что участники НАТО не рассчитывали на то, что конфликт США и Израиля вокруг Ирана продлится так долго, рассчитывая на более быстрый ход этой военной операции.

Соединенные Штаты не подумали о том, какие негативные последствия принесет этот конфликт мировой экономики, заявил Болат.

"Они (администрация Дональда Трампа – ред.) считали, что эта операция проводится исключительно в интересах Израиля, а не в интересах НАТО и не во благо всего мира"

– Омер Болат

Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп потребовал от генерального секретаря НАТО Марка Рютте обязать страны альянса принять участие в миссии по обеспечению свободы навигации в Ормузском проливе.