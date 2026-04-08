Адыгея отправила 162 тонны гумпомощи в Дагестан

Из Адыгеи в Дагестан, пострадавший от паводков, отправлено 162 т гуманитарной помощи, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"В последние дни по моему поручению в братский регион по линии "Единой России" было направлено более 120 тонн гуманитарного груза, куда вошли продукты питания, предметы первой необходимости и питьевая вода. Сегодня вместе с партией мы отправили еще две машины гуманитарной помощи, каждая из них перевозит по 20 тонн питьевой воды"

– Мурат Кумпилов

Он отметил важное значение наличия чистой питьевой воды в условиях ЧС и назвал общий вес отправленного в Дагестан гуманитарного груза.

"Общий вес собранной "Единой Россией" гуманитарной помощи, направленной из Адыгеи в Дагестан, составил 162 тонны"

– Мурат Кумпилов

К помощи Дагестану подключились также представители местного бизнеса, общественные организации и жители Адыгеи. В Махачкалу планируется направить еще четыре фуры народной помощи, пояснил глава Адыгеи. Груз будет включать продукты, предметы гигиены, одежду и постельное белье, дизельные генераторы, хозяйственный инвентарь и многое другое.

"Все это - результат общей работы и искреннего стремления поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации"

– Мурат Кумпилов