В ЕС выразили готовность содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Евросоюз заявил о готовности подключиться к дипломатическим усилиям по снижению напряженности на Ближнем Востоке и обеспечению устойчивого прекращения огня.

Европейский Союз стремится содействовать достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы евродипломатии Каи Каллас.

"Евросоюз готов внести свой вклад во все дипломатические усилия с целью снизить напряженность и гарантировать надежное решение с целью положить конец боевым действиям"

- Ануар аль-Ануни

​В ходе недавних визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ Кая Каллас выразила солидарность стратегическим партнерам Евросоюза, пострадавшим от израильских атак. Основное внимание на встречах было уделено деэскалации ситуации и поддержке соглашения о прекращении огня между США и Ираном, заявил пресс-секретарь.

​При этом представитель Евросоюза озвучил ряд требований к иранской стороне. Брюссель настаивает на ограничении ядерной программы Ирана и прекращении деятельности, которую в ЕС считают дестабилизирующей. Также европейская сторона выражает обеспокоенность развитием ракетной программы и призывает гарантировать свободу мореплавания в Ормузском проливе.

​Напомним, ранее между США и Ираном было достигнуто двухнедельное перемирие при посредничестве Пакистана. Стороны согласились приостановить боевые действия для поиска дипломатического решения затянувшегося конфликта.