ЕС выступил против платы за проход через Ормузский пролив

Суда должны перемещаться в Ормузском проливе свободно, считают в Евросоюзе, подчеркивая, что взимание платы за судоходство недопустимо.

Введение платы за передвижение по Ормузском проливу противоречит нормам международного права, такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.

Он напомнил, что в рамках международного права должна обеспечиваться свобода судоходства, что означает отсутствие сборов или пошлин за проход.

"Ормузский пролив, как и любой другой морской путь, является общественным благом для всего человечества. Это означает, что навигация должна быть свободной"

– Анвар аль-Ануни

Представитель ЕС добавил, что решение о том, платить или нет за перемещение через Ормузский пролив, должны принимать конкретные компании и судовладельцы.

Напомним, по сообщению FT Иран намерен пропускать нефтяные танкеры через Ормузский пролив при условии уплаты пошлины в размере $1 за баррель нефти. Однако президент США Дональд Трамп со своей стороны заявил, что Америка не допустит установления Ираном такой платы и скорее будет сама сделает это.