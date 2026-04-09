Более 887 т дизельного топлива было отправлено из Азербайджана в Армению

Очередная партия дизельного топлива отправилась из Азербайджана в Армению, сообщают азербайджанские СМИ.

Уточняется, что сегодня были отправлены 15 вагонов общим обьемом около 887 т с топливом.

Напомним, с октября 2025 года после снятия всех ограничений на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, из Азербайджана было перевезено 6312 т дизельного топлива.

Кроме того, в Армению также было экспортировано за этот период 979 т бензина марки АИ-92 и 2955 т бензина марки АИ-95.