В Турции состоялась встреча послов России и Азербайджана

В Анкаре состоялась встреча послов России и Азербайджана. Дипломаты обсудили вопросы сотрудничества и текущую деятельность в Турецкой Республике.

Посол России в Турции Сергей Вершинин посетил посольство Азербайджана для переговоров с послом Рашадом Мамедовым. Об этом Рашад Мамедов сообщил на своей странице в социальной сети.

Рашад Мамедов поприветствовал российского коллегу и пожелал Сергею Вершинину успехов в работе. Встреча прошла в здании посольства Азербайджана в турецкой столице.

​Встреча носила протокольный характер для установления рабочих контактов в связи с недавним назначением Сергея Вершинина на должность посла в Турции в феврале этого года.

​Ранее Сергей Вершинин занимал пост официального представителя МИД России по Тунису и странам Ближнего Востока. Также он работал в должности посла России в Алжире.

​Рашад Мамедов до назначения в Анкару возглавлял посольство Азербайджана в Казахстане. Кроме того, дипломат занимал различные посты в правовом департаменте министерства иностранных дел.