Жителей Дагестана предупредили об угрозе оползней и камнепадов

Гражданам в Дагестане посоветовали временно отказаться от посещения горных районов. В ближайшее время там возможны оползни и камнепады.

В Дагестане сохраняется угроза оползней и камнепадов. Об этом рассказали 10 апреля в ГКУ "Дагестанавтодор".

В связи с этим местным жителям и гостям республики рекомендовали не посещать горные районы без необходимости.

"Уважаемые дагестанцы и гости республики, убедительная просьба – без крайней необходимости не выезжать в горные районы! В связи с обильными осадками и высоким переувлажнением грунтов сохраняется угроза обвалов, оползней и камнепадов!"

– ГКУ "Дагестанавтодор"

Как отмечается, информацию будут дополнять по мере изменения ситуации.

В настоящее время из-за повторного ухудшения погодных условий ограничено или затруднено движение на 57 дорогах регионального и межмуниципального значения в 24 муниципальных образованиях.

"По состоянию на 10:00, 10 апреля 2026 года из 57 поврежденных участков закрыто 8 участков; закрыто с обеспечением объездов 19 участков; движение автотранспорта восстановлено на 30 участках (из них по временной схеме на 19 участках, в ограниченном режиме – на 5 участках, в штатном режиме на 6 участках)"

– ГКУ "Дагестанавтодор"

В ликвидации последствий непогоды принимают участие 80 дорожных рабочих. Задействовано 40 единиц спецтехники.

Накануне в Дагестане и Чечне повысили из-за паводков уровень чрезвычайной ситуации до федерального.

Напомним, в конце марта и 5 апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, что привело к подтоплению домов. Из-за разгула стихии возникли перебои с водо- и электроснабжением. В Дербентском районе произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, из-за чего пришлось эвакуировать свыше 4 тысяч местных жителей. В горах сошли лавины и сели. В результате непогоды погибли шесть человек.