Россия и ОАЭ ратифицируют два торговых соглашения

Мишустин сообщил о ратификации торговых соглашений с ОАЭ. Одно связано с партнерством по линии ЕАЭС, второе – с торговлей и инвестициями.

Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты ратифицируют два торговых соглашения, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Первое - об экономическом партнерстве по линии Евразийского экономического союза, участником которого также является и Россия. Согласно ему, для экспортеров наших стран вводится режим свободной торговли на основе специальных преференций при выходе на рынки друг друга"

– Михаил Мишустин

Премьер уточнил, что в рамках этого соглашения будут отменены или значительно снижены таможенные пошлины для 85% товаров. Эта мера позволит нарастить взаимную торговлю.

Втрое соглашение, пояснил он, касается торговли и инвестиций.

"Его реализация откроет дополнительные возможности для работы отечественных предпринимателей на эмиратском рынке по 64 новым направлениям. Среди них инженерные, юридические, компьютерные, медицинские сервисы и многие другие. Также исследования, пассажирские, грузовые, железнодорожные перевозки и другие виды услуг"

– Михаил Мишустин