Вестник Кавказа

Мишустин назвал драйверы роста экономики стран ЕАЭС

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Михаил Мишустин назвал отрасли, которые обеспечили рост экономики стран ЕАЭС. Глава правительства также отметил важность поддержки Российского экспортного центра.

Председатель правительства России Михаил Мишустин обозначил основные драйверы роста экономики стран Евразийского экономического союза за прошлый год. По словам Мишустина, экономику стран организации двигали промышленность, аграрная сфера и строительная отрасль, а рост ВВП стран ЕАЭС превысил показатели ЕС. 

"Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, усиливающуюся турбулентность на глобальных рынках, по итогам прошлого года ВВП Союза увеличился на 1,7%. Это по-прежнему выше, чем в Евросоюзе. Драйверами роста стали промышленность, строительство, розница и сельское хозяйство"

– Михаил Мишустин 

Премьер РФ также отметил важность поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ) в деле укрепления торговых контактов со странами ЕАЭС. По словам Мишустина, участие РЭЦ позволило нарастить импорт высокотехнологичной продукции.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
