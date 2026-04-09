Иран вынудил США и Израиль изменить свою позицию – МИД ИРИ

Флаг Исламской Республики Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана опубликовали заявление, в котором отметили, что именно Исламская Республика заставила США и Израиль поменять свой подход. В ведомстве уточнили, что это произошло благодаря иранским военным.

Вооруженные силы Ирана нанесли поражение Соединенным Штатам и Израилю, заставив их изменить свою стратегическую позицию. Об этом сказано в заявлении, распространенном 10 апреля МИД Исламской Республики.

"Мощные иранские вооруженные силы при поддержке благородного иранского народа нанесли поражение американским и израильским агрессорам и заставили последних изменить свою стратегическую позицию по отношению к Ирану"

– МИД ИРИ

В конце февраля США и Израиля начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам, расположенным в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика атаковали территорию еврейского государства и американские объекты в странах Ближнего Востока.

В эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Переговоры сторон должны состояться в Исламабаде завтра.

