Иран вынудил США и Израиль изменить свою позицию – МИД ИРИ

Вооруженные силы Ирана нанесли поражение Соединенным Штатам и Израилю, заставив их изменить свою стратегическую позицию. Об этом сказано в заявлении, распространенном 10 апреля МИД Исламской Республики.

"Мощные иранские вооруженные силы при поддержке благородного иранского народа нанесли поражение американским и израильским агрессорам и заставили последних изменить свою стратегическую позицию по отношению к Ирану"

– МИД ИРИ

В конце февраля США и Израиля начали военную кампанию против Ирана, в рамках которой наносили удары по объектам, расположенным в его самых крупных городах. В ответ Исламская Республика атаковали территорию еврейского государства и американские объекты в странах Ближнего Востока.

В эту среду США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Переговоры сторон должны состояться в Исламабаде завтра.