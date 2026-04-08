КСИР: Иран остановил все удары после объявления перемирия

Иран не атаковал никакие страны с момента объявления перемирия с США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
"Вооруженные силы исламской республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране"
– заявление КСИР
Также сообщается, что об иранских ударах, если они произойдут, будет объявлено официально.
В КСИР подчеркнули, что любые атаки, о которых Иран не объявит, не имеют к нему никакого отношения.
США и Иран достигли соглашения о прекращении огня на две недели в ночь на 8 апреля. На 10 апреля запланирован первый раунд прямых переговоров.