КСИР: Иран остановил все удары после объявления перемирия

Иран не атаковал никакие страны с момента объявления перемирия с США, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

"Вооруженные силы исламской республики в течение периода прекращения огня до сих пор не запускали ракеты и не наносили удары беспилотниками ни по одной стране"

– заявление КСИР

Также сообщается, что об иранских ударах, если они произойдут, будет объявлено официально.

В КСИР подчеркнули, что любые атаки, о которых Иран не объявит, не имеют к нему никакого отношения.

США и Иран достигли соглашения о прекращении огня на две недели в ночь на 8 апреля. На 10 апреля запланирован первый раунд прямых переговоров.

