Перемирие между США и Ираном может быть продлено – МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан допустил, что двухнедельное перемирие между США и Ираном может быть продлено.

"Возможно, двух недель перемирия будет недостаточно, поэтому при согласии сторон оно может быть продлено. Однако процесс будет сложным, в том числе на фоне провокаций Израиля"

– Хакан Фидан

Известие о том, что стороны согласились на прекращение огня на срок две недели появилось в ночь на 8 апреля. На 10 апреля запланированы ирано-американские переговоры в Исламабаде.

Договоренности, связанные с перемирием, носят региональный характер, и распространяются также на Ливан, по которому Израиль продолжает наносить удары.