Переговоры США и Ирана могут продлиться до понедельника

Текущий раунд переговоров США и Ирана обещает быть продуктивным: иранские источники в Исламабаде говорят о намерении сторон продлить его на сутки с целью выйти на устраивающие и Вашингтон, и Тегеран договоренности.

Иранские СМИ со ссылкой на представителей делегации Исламской Республики на переговорах с США в Исламабаде пишут о высокой вероятности продления американо-иранской встречи как минимум на один день.

Те же источники информируют, что сейчас стороны ведут подробные дискуссии по техническим вопросам мирного соглашения между США и Ираном и будущей организации системы безопасности на Ближнем Востоке.

Ход переговоров и настрой участников, по данным СМИ, мотивируют Вашингтон и Тегеран договариваться о продолжении текущего переговорного раунда настолько, насколько это потребуется для выхода на взаимоприемлемый результат.

Первая часть встречи завершилась около 17:30 по московскому времени, затем участники сделали перерыв, и сейчас работа переговорщиков возобновилась на уровне экспертных групп.

Напомним, что с иранской стороны в переговорах участвуют глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а с американской стороны делегацией руководит вице-президент Джей Ди Вэнс.