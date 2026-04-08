Ливан и Израиль могут встретиться 14 апреля в Вашингтоне

В рамках подготовки переговоров Ливана и Израиля в начале будущей недели может состояться первая встреча, рассказали в Бейруте.

Подготовительная встреча перед прямыми переговорами Израиля и Ливана может пройти в Вашингтоне 14 апреля, поделился глава ливанского Минкульта Гассан Селаме, передает телеканал BFMTV.

Прежде всего министр напомнил, что ливанская сторона предлагала Израилю приступить к переговорам еще два месяца назад, но единственный ответ который был получен – "почти ежедневные бомбардировки".

"Сегодня у нас новая ситуация, инициатором которой, без сомнения, выступила американская сторона, что объясняет, почему подготовительная встреча к этим переговорам может состояться уже во вторник в Вашингтоне"

– Гассан Селаме

По словам министра, первая встреча сторон может пройти на уровне послов. Прямые переговоры могут также состояться на следующей неделе, но точные сроки и место пока не определены.

Он отметил, что подходящими условиями для переговоров были бы не бомбардировки, а режим прекращения огня.

"Мы просто сказали, что хотим, чтобы эти переговоры начались в условиях спокойствия на местах, а не под ежедневными бомбардировками, как это происходит сегодня. Для этого нужно, чтобы орудия перестали греметь, чтобы переговорщики могли услышать друг друга"

– Гассан Селаме

Источник в Израиле сообщил Axios, что источник прямые переговоры Израиля и Ливана начнутся на следующей неделе. На первой встрече, которая, вероятно, пройдет в Госдепе в Вашингтоне, будет присутствовать американская сторона.

По данным CNN, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о проведении прямых переговоров с Ливаном по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа.