Трамп попросил Нетаньяху начать переговоры с Ливаном – СМИ

Израиль перестал атаковать Ливан по просьбе президента США. Ранее сегодня стало известно, что еврейское государства начнет переговоры с Ливаном.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой "сдержать" удары по Ливану и вступить в переговоры.

По словам высокопоставленных американских чиновников, на которых ссылается журналист Axios Барак Равид, заявление израильского премьера последовало уже после его телефонных переговоров с Трампом и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

"Заявление Нетаньяху прозвучало после телефонных переговоров, которые он вчера провёл с президентом Трампом и представителем Белого дома Уиткоффом. По словам высокопоставленных американских чиновников, Уиткофф попросил Нетаньяху "сдержать" удары по Ливану и начать переговоры"

– Барак Равид

Накануне стало известно, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Ранее сегодня премьер Израиля поручил кабинету министров страны вступить в прямые переговоры с Ливаном ради разоружения движения "Хезболла" и урегулирования отношений с этой страной.