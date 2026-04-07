Экономика Грузии может вырасти на 5% в 2026 году – ВБ

Экономический рост Грузии в 2026 году может составить 5%, соответствующие прогнозы были изложены в обзоре Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии за текущий месяц.

Также специалисты прогнозируют рост цен в стране на уровне 5,5%.

Согласно отчету, поддержку грузинской экономики оказывают частное потребление, строительство и реэкспорт.

"Неопределенность влияет на инвестиции, а устойчивость региона зависит от импорта энергоресурсов и удобрений"

– Всемирный банк

Отмечается, что в целом по региону происходит снижение темпов роста экономики из-за геополитической обстановки, проблем с торговлей и энергетического кризиса.