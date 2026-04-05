Грузия фиксирует рекордный рост морского транзита по итогам 2025 года

В 2025 году Грузия зафиксировала рекордный объем морских перевозок, а в начале 2026 года порты страны продолжили наращивать перевалку контейнеров.

Министерство экономики Грузии зафиксировало исторический максимум в обработке грузов по итогам прошлого года. Как сообщила заместитель главы ведомства Тамар Иоселиани, рост в контейнерном сегменте составил 17%, в перевозках генеральных грузов - 20%, а паромное сообщение показало скачок на 31%.

"Роль Грузии в региональной и глобальной логистике растет, что подтверждают статистические показатели как прошлого, так и текущего года"

- Тамар Иоселиани

Данные за первый квартал 2026 года подтверждают сохранение позитивной динамики в морской отрасли Грузии.

Грузинские порты обработали 188 149 TEU, что на 4% больше результата за аналогичный период прошлого года. Порт Поти сохраняет лидерство по приему судов, а в Батуми зафиксирован прирост на 3%.

На сегодняшний день основной грузопоток проходит через Поти, однако порт имеет ограничения по глубине и не способен обслуживать суда вместимостью свыше 1,5 тыс контейнеров.

Для решения этой проблемы реализуется стратегический проект глубоководного порта Анаклия, который впервые позволит Грузии принимать крупнотоннажные корабли классов Panamax и Post-Panamax.

Строительство портовой инфраструктуры в Анаклии началось осенью 2024 года бельгийской компанией Jan De Nul и должно завершиться в течение 3 лет.

Параллельно правительство ведет переговоры с потенциальным инвестором в лице китайско-сингапурского объединения. Согласно стратегии, Грузия сохранит за собой 51% акций нового объекта, который должен укрепить роль страны как ключевого транзитного хаба.

Также Грузия модернизирует железные дороги, автомобильные трассы и внедряет цифровые технологии. Иоселиани отметила, что в морской сфере уже успешно работает система "одного окна", которая обеспечивает прозрачное и быстрое управление операциями.